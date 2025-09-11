Gráfico do dia - Prata
Gold tem estado a ser negociado em baixa após a última reunião da FOMC na semana passada e após os comentários agressivos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Gold tem estado a ser negociado em baixa após a última reunião da FOMC na semana passada e após os comentários agressivos...
Índices europeus seguem ligeiramente pressionados Índices PMIs na Europa e EUA Declarações de Lagarde...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 valorizou 0,51%,...
Neste webinar especial em parceria com a Income Markets, Fernando Marques irá abordar os conceitos base que afetam o preço das matérias-primas,...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar no par AUDUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par AUD/USD e considerar os...
O calendário económico permaneceu relativamente vazio durante a sessão de hoje. Embora os investidores estivessem atentos às...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar no par USDCAD. O Banco recomenda entradas longas no par USD/CAD com os seguintes...
Petróleo: O petróleo (Brent) ultrapassou a marca dos 75$ o barril, apesar do fortalecimento do dólar americano A procura mundial...
As criptomoedas continuam a ser negociadas sob pressão durante a sessão de hoje. O Banco Popular da China convocou executivos dos maiores...
