Sinais de pressão vendedora nos títulos da EDP Renováveis
A maior parte dos índices europeus estão a ser negociados em terreno negativo, com o PSI-20 a desvalorizar mais de 0,5% durante a sessão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Principais índices europeus seguem ligeiramente pressionados Daimler (DAI.DE) quer começar a produzir as suas próprias baterias Deutsche...
A oportunidade de negociação de hoje é no par GBP/JPY. Assista agora:
Os juros (yields) da dívida soberana a 10 anos dos EUA voltam a posicionar-se acima da marca dos 1,5% durante a sessão de hoje, voltando...
A mundialmente conhecida Amazon (AMZN.US) é uma empresa americana de e-commerce, com sede na cidade americana de Seattle, no estado de Washington....
Durante a sessão de ontem os metais preciosos estiveram a recuperar, à medida que o dólar americano desvalorizava. Recorrendo...
Índice de Confiança do consumidor na Zona euro Testemunho de Powell no Congresso É mais um dia relativamente calmo ...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 1,4%, o Dow Jones valorizou...
A semana passada foi bastante negativa para o par EUR/USD. Após a reunião da FOMC, dólar americano recuperou em relação...
