Conferência de Imprensa do BCE (AO VIVO)
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, em linha com as expectativas dos mercados. A presidente do Conselho...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, em linha com as expectativas dos mercados. A presidente do Conselho...
Dados do PIB dos EUA (4º trimestre de 2024): Preços do PCE Core: 2,5% (previsão: 2,5%; anterior: 2,2%) Índice de Preços...
Embora o gás natural não esteja dominando as manchetes como aconteceu em 2022, quando os preços europeus ultrapassaram os €300...
As ações europeias tiveram alta durante a sessão de quinta-feira DAX atinge recorde histórico antes da decisão...
A International Business Machines (IBM.US) demonstrou um forte impulso em sua jornada de transformação, especialmente nas áreas de...
A empresa norte-americana de tecnologia de defesa L3Harris divulgou os resultados do 4º trimestre e do ano de 2024, reportando receita anual...
Swatch Group (UHR.CH) recua quase 3% na sessão de hoje, após um dos maiores fabricantes de relógios do mundo reportar resultados muito...
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de depósito para 2,75%, em linha com as previsões do mercado. Anteriormente, a taxa estava em...
Lagarde deve anunciar um corte de juros de 0,25% hoje 📄 O BCE é amplamente esperado para cortar os juros em 25 pontos-base na reunião...
O Banco Central Europeu enfrenta um dilema: dados econômicos fracos e a meta de inflação. Com três cortes de juros precificados...
Petróleo Os estoques de petróleo nos EUA estão agora aumentando de acordo com a sazonalidade, mostrando que, mesmo com um déficit...
PIB da Zona do Euro no 4º trimestre de 2024 (em relação ao trimestre anterior) – Preliminar: Atual 0% (Previsão 0,1%, Anterior...
Fatos: A presidente do BCE, Christine Lagarde, destacou no Fórum Econômico Mundial em Davos que novos cortes de juros serão necessários...
PIB alemão QoQ Flash real -0,2% (previsão -0,1%, anterior 0,1%) O PIB YoY caiu -0,4% vs -0,3% exp. e 0,1% anteriormente (não...
Investidores aguardam decisão do BCE e dados econômicos dos EUA Os futuros dos índices dos EUA estão em alta;...
Os futuros dos índices dos EUA estão sendo negociados em alta, embora as ações da Microsoft tenham caído mais de...
A Meta Platforms Inc., empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando...
O relatório da Tesla para o quarto trimestre de 2024 mostra que a empresa opera em um segmento de crescente competitividade, não apenas nos...
A Microsoft Corp. divulgou seus resultados para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2024. No geral, receita e lucros...
O Federal Reserve manteve as taxas em 4,5%, conforme esperado pelo mercado. Houve uma mudança mínima na comunicação do comunicado,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador