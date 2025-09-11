BCP lidera as perdas no PSI-20!
Os mercados europeus seguem em terreno negativo durante a sessão de hoje, depois de uma sessão asiática relativamente mista. O índice...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os mercados europeus seguem em terreno negativo durante a sessão de hoje, depois de uma sessão asiática relativamente mista. O índice...
Principais índices europeus seguem pressionados em baixa DE30 encontra-se a testar a média móvel de 200 períodos Brenntag...
Principais índices europeus seguem pressionados em baixa DE30 encontra-se a testar a média móvel de 200 períodos Brenntag...
O petróleo acabou por registar uma forte correção de baixa durante a sessão de ontem. Através do gráfico de 1...
O petróleo acabou por registar uma forte correção de baixa durante a sessão de ontem. Através do gráfico de 1...
Principais índices europeus seguem em baixa Relatório sobre as vendas a retalho no Reino Unido abaixo das previsões Os...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O Dow Jones caiu 0,62%, o Russell 2000...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O Dow Jones caiu 0,62%, o Russell 2000...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para operar no par USDJPY. O Banco recomenda entradas longas sobre no par com os seguintes níveis: Entrada:110.57 Target:115.00 Stop:...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para operar no par USDJPY. O Banco recomenda entradas longas sobre no par com os seguintes níveis: Entrada:110.57 Target:115.00 Stop:...
Durante a sessão de hoje o Nasdaq (US100) é de longe o índice mais forte entre os principais índices norte-americanos. O índice...
Durante a sessão de hoje o Nasdaq (US100) é de longe o índice mais forte entre os principais índices norte-americanos. O índice...
Principais índices norte-americanos seguem mistos Os pedidos de subsídio de desemprego semanais aumentaram inesperadamente As ações...
Principais índices norte-americanos seguem mistos Os pedidos de subsídio de desemprego semanais aumentaram inesperadamente As ações...
O índice alemão está a tentar recuperar parte das recentes quedas da sessão de ontem. Gráfico de 30 mins O...
O índice alemão está a tentar recuperar parte das recentes quedas da sessão de ontem. Gráfico de 30 mins O...
Cerca de 412 mil americanos inscreveram-se para obterem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 12 de junho, em comparação...
Cerca de 412 mil americanos inscreveram-se para obterem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 12 de junho, em comparação...
O Banco Central da República da Turquia deixou as taxas de juro inalteradas no limite inferior efetivo de 19,00%, conforme os analistas esperavam....
O Banco Central da República da Turquia deixou as taxas de juro inalteradas no limite inferior efetivo de 19,00%, conforme os analistas esperavam....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador