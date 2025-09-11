Ação da semana - CD Projekt
Os últimos 6 meses foram difíceis para a empresa poláca de videogames CD Projekt (CDR.PL) e para os seus acionistas. O preço...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Principais índices europeus estão a ser negociados em terreno negativo durante a sessão de hoje DE30 volta a testar...
O desfecho da reunião de ontem da FOMC sugeriu que poderá haver alterações sobre a atual política monetária muito...
O anúncio do desfecho da reunião da FOMC de ontem acabou por abalar o sentimento no mercado. O mercado acionista e o ouro seguiram pressionados...
Depois da reunião da FOMC decidiu-se aumentar ligeiramente a taxa IOER, enquanto que o gráfico de pontos apontou para um aumento de...
índices europeus seguem a tentar recuperar as quedas de ontem Gráfico de pontos aponta para 2 aumentos nas taxas de juro em...
Mercado Norte Americano A reunião da FOMC de ontem decidiu aumentar ligeiramente a taxa IOER. Enquanto que o gráfico de pontos apontou...
Apresentamos algumas conclusões importantes da conferência de imprensa do presidente da Fed: Declaração de abertura: A...
