A importância do relatório sobre as vendas a retalho nos EUA
O relatório sobre as vendas no retalho nos EUA serão os dados com maior destaque durante a sessão de hoje . No entanto, os analistas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório sobre as vendas no retalho nos EUA serão os dados com maior destaque durante a sessão de hoje . No entanto, os analistas...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA referentes ao mês de Maio foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do...
A Roku, Inc. (ROKU.US) é uma empresa americana de capital aberto com sede em San Jose, Califórnia, que fabrica uma variedade de dispositivos...
Mercados europeus seguem mistos DE30 volta a testar os máximos registados na sessão de ontem UE e EUA chegam a acordo...
Os mercados europeus estão a ser negociados em alta, e o PSI-20 está a acompanhar a tendência dos pares europeus, estando a valorizar...
A platina tem vindo a ser negociada de forma lateralizada junto dos 1.125-1.250 $ desde o início de março, depois de ter atingido um novo...
Mercados europeus seguem em terreno positivo Relatórios sobre as vendas a retalho e produção industrial dos Estados...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 subiu 0,18%, Dow Jones...
