Canaccord Genuity revê o preço das ações da Tesla em baixa
As ações da Tesla (TSLA.US) subiram mais de 1%, depois dos recentes tweets de Elon Musk que voltaram a colocar em aberto a possibilidade...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Tesla (TSLA.US) subiram mais de 1%, depois dos recentes tweets de Elon Musk que voltaram a colocar em aberto a possibilidade...
As ações da Tesla (TSLA.US) subiram mais de 1%, depois dos recentes tweets de Elon Musk que voltaram a colocar em aberto a possibilidade...
Na análise desta semana, pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: USD recupera à medida que as yields continuam...
Na análise desta semana, pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: USD recupera à medida que as yields continuam...
Bitcoin ultrapassa a importante zona de resistência marcada pelos 40.000 $ durante a sessão de hoje e valoriza perto de 4%. Depois da recuperação...
Bitcoin ultrapassa a importante zona de resistência marcada pelos 40.000 $ durante a sessão de hoje e valoriza perto de 4%. Depois da recuperação...
A semana passada foi marcada pelos dados do relatório do CPI que não chegou a impactar diretamente o mercado no próprio dia, mas as...
A semana passada foi marcada pelos dados do relatório do CPI que não chegou a impactar diretamente o mercado no próprio dia, mas as...
Elon Musk volta a colocar a possibilidade da Tesla voltar aceitar a Bitcoin como meio de pagamento El Salvador torna-se o primeiro país a legalizar...
Elon Musk volta a colocar a possibilidade da Tesla voltar aceitar a Bitcoin como meio de pagamento El Salvador torna-se o primeiro país a legalizar...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa a marca dos 15.800 pts Dados sobre mais de 3 milhões de...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa a marca dos 15.800 pts Dados sobre mais de 3 milhões de...
A primeira sessão de negociações desta semana está a ser marcada pelo sentimento positivo visível nos índices...
A primeira sessão de negociações desta semana está a ser marcada pelo sentimento positivo visível nos índices...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador