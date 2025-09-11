Banco do Canadá mantém as taxas inalteradas
O Banco do Canadá manteve as taxas de juro inalteradas, conforme os analistas antecipavam. O banco central manterá o nível atual das...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
yields a 10 anos atingem mínimos dos últimos 3 meses US500 aproxima-se dos seus máximos históricos Lucros referentes...
US30 Recorrendo à técnica no gráfico do índice Dow Jones (US30), pode-se ver que o índice tem estado a ser negociado...
O relatório do CPI dos EUA do mês de Abril mostrou um crescimento dos preços muito superior às expectativas dos analistas. A...
O mercado das criptomoedas tem estado a ser negociado sob pressão esta semana depois das autoridades americanas terem anunciado que recuperaram...
Mercados europeus mantém-se mistos DE30 volta a testar a linha de tendência de alta Ações da Lufthansa...
A decisão sobre as taxas de juro por parte do Banco do Canadá será o principal evento do dia de hoje. Não se espera mudanças...
Mercados europeus seguem mistos Decisão sobre as taxas de juro por parte do banco do Canadá (BoC) às 15.00 Relatório...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. Nasdaq ganhou 0,31%, Russell 2000...
