Discurso de Jerome Powell da Reserva Federal - Principais pontos🔍
O Federal Reserve dos EUA decidiu manter as taxas de juros inalteradas. Agora, os mercados financeiros estão focados no discurso do presidente do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Federal Reserve dos EUA decidiu manter as taxas de juros inalteradas. Agora, os mercados financeiros estão focados no discurso do presidente do...
O índice S&P 500 reagiu negativamente ao comunicado do Federal Reserve, que sugere uma postura menos dovish em relação à...
O Federal Reserve dos EUA decidiu manter as taxas de juros inalteradas em janeiro, em 4,5%, em linha com as expectativas do mercado. O comunicado do...
De acordo com fontes, autoridades do governo Trump estão discutindo novas restrições às vendas da Nvidia (NVDA.US) para a China,...
O novo Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, indicou hoje que os Estados Unidos podem flexibilizar sua política tarifária...
Prepare-se para entender o impacto da mais recente decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros! Nesta transmissão ao vivo, vamos...
A Microsoft Corp. divulgará seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 na quarta-feira, após o fechamento do pregão de Wall...
As ações da empresa de capital aberto de Donald Trump, Trump Media & Technology, estão subindo quase 7% após o anúncio...
A próxima decisão do Federal Reserve que acontecerá hoje às 16h (horário de Brasília), ocorre em um momento em...
Estoque de Petróleo EIA Petróleo bruto: +3,463M (vs. +2,186M esperado, -1,017M anterior) Gasolina: +2,957M (vs. +0,245M esperado,...
O dólar americano se fortalece enquanto o US100 recupera as perdas do início da semana antes da decisão de juros do Federal Reserve....
Os índices de Wall Street caem ligeiramente sob pressão da queda dos preços das ações das grandes empresas de tecnologia;...
Decisão de Taxas de Juros do BoC: 3% contra 3% esperado e 3,25% anteriormente. ___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui...
Ações europeias ganham durante a sessão de quarta-feira Investidores focam nos resultados trimestrais das empresas ASML impulsiona...
Enquanto a Tesla se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira, 29 de janeiro de 2024,...
Fatos: As cotações do par GBP/USD recuaram após testar uma resistência chave e seguem negociadas abaixo da média móvel...
Riksbank reduz a taxa de juros para 2,25% em meio à fraca atividade econômica Há pouco, o Banco Central da Suécia (Riksbank)...
As ações da Louis Vuitton Moët Hennessy (MC.FR) caem quase 7% após resultados abaixo do esperado As ações da...
05:00 AM, Espanha - Dados do PIB: PIB da Espanha (Q4 YoY): Atual 3,5%; Previsão 3,2%; Anterior 3,3%. PIB da Espanha (Q4 QoQ): Atual 0,8%;...
A ASML Holding NV, líder holandesa em equipamentos para semicondutores, divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024 e do ano completo em...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador