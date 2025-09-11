DE30 volta a testar os máximos históricos perto dos 15.730 pts, mas sem sucesso
Mercados europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar os máximos históricos perto dos 15.730 pts, mas sem sucesso Airbus...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O início do ano foi relativamente positivo para as ações da Altri (ALTR.PT), onde estiveram a valorizar cerca de 25%, contudo, esses...
O preço do ouro ultrapassou a marca dos 1.900 $ durante a sessão de hoje, mas os compradores não conseguiram manter o controlo do...
European markets expected to open flat German ZEW index for June API report expected to show decline in oil stocks European...
O mercado das criptomoedas está a ser negociado sob pressão durante a sessão de hoje. A Bitcoin voltou a quebrar abaixo da marca dos...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de forma mista durante a sessão de ontem....
O par eur/usd volta a fazer um falso rompimento da zona de consolidação que já dura há várias semanas. Apesar do...
As negociações da Biogen (BIIB.US) foram interrompidas depois da FDA ter aprovado o seu novo medicamento para o tratamento do Alzheimer....
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar no par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par EUR/USD: Entrada: 1.2173 Target:1.1700 Stop:...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par USDCAD. O Banco recomenda entradas longas no par USD/CAD: Entrada: 1.2087 Target:...
Yellen diz ser positivo eventuais aumentos nas taxas de juro Índices norte-americanos seguem relativamente calmos Jeff Bezos pretende...
