Abertura do mercado norte-americano: Mercados relativamente calmos
Yellen diz ser positivo eventuais aumentos nas taxas de juro Índices norte-americanos seguem relativamente calmos Jeff Bezos pretende...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Presidente de El Salvador pretende legalizar a Bitcoin Comentários de Yellen voltam a pressionar o mercado das criptomoedas China intensifica...
A bolsa portuguesa começa a sessão de segunda-feira a ser negociada em terreno negativo, desvalorizando cerca de 0,3%, enquanto que os pares...
Principais índices europeus seguem mistos DE30 reagiu junto da retração de FIbonacci nos níveis 23.6% BMW...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Durante a sessão asiática os principais índices estiveram a ser negociados de forma mista. O Nikkei 225 (JAP225) conseguiu terminar...
Mercados europeus seguem mistos Encomendas de fábricas alemãs de Abril abaixo das previsões Decisão de...
Mercado Asiático Durante a sessão asiática, os principais índices estiveram a ser negociados de forma mista....
O DE30 continua em alta, os principais benchmarks de ações do Velho Continente estão a fechar a semana no verde. O índice...
