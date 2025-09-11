DocuSign sobe 15% com a divulgação de resultados e previsão futura
DocuSign (DOCU.US), uma empresa que fornece assinaturas eletrônicas contratos em cloud, está a disparar mais de 15% após uma forte...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DocuSign (DOCU.US), uma empresa que fornece assinaturas eletrônicas contratos em cloud, está a disparar mais de 15% após uma forte...
Mercado de ações nos EUA abre em alta na sexta-feira Principais índices dos EUA perto de recordes novamente NFP abaixo...
O principal relatório do dia e da semana - relatório do NFP de maio - foi divulgado. Enquanto o consenso do mercado apontava para um...
A divulgação dos principais dados da semana nos EUA - relatório do NFP de maio - será divulgada às 13:30 . O mercado...
Índices europeus negociados em baixa DE30 recuou após teste da zona dos 15.680 pontos Os mercados accionistas na Europa...
Já daqui a pouco não perca o webinar de análise do mercado norte-americano dedicado ao NFP do mês de Maio. ⏰ 13:15
WTI (OIL.WTI) está a recuperar de uma correção recente de curto prazo e voltou a subir acima dos $ 69 por barril. O petróleo,...
Mercados europeus com abertura mista Dados do emprego nos Estados Unidos e Canadá em destaque Powell e Lagarde falam durante a conferência...
Os índices dos EUA fecharam em baixa. O S&P 500 caiu 0,36%, o Dow Jones caiu 0,07% enquanto o Nasdaq caiu 1,03%. Russell 2000 caiu 0,81% As...
