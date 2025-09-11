Ações da BlackBerry seguem em alta!
As ações da BlackBerry (BB.US) estão a subir mais de 15% durante a sessão de hoje, sendo esta uma das várias que o grupo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da BlackBerry (BB.US) estão a subir mais de 15% durante a sessão de hoje, sendo esta uma das várias que o grupo...
As ações da BlackBerry (BB.US) estão a subir mais de 15% durante a sessão de hoje, sendo esta uma das várias que o grupo...
TD Bank emitiu uma recomendação para operar no par GBPAUD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
TD Bank emitiu uma recomendação para operar no par GBPAUD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Volatilidade reduzida enquanto os investidores aguardam pela divulgação...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Volatilidade reduzida enquanto os investidores aguardam pela divulgação...
Os principais dados sobre o mercado de laboral dos EUA serão divulgados já nesta sexta-feira. Apesar do aumento da inflação,...
Os principais dados sobre o mercado de laboral dos EUA serão divulgados já nesta sexta-feira. Apesar do aumento da inflação,...
Índices europeus mantém-se perto dos seus máximos históricos Vendas a retalho na Alemanha abaixo das expectativas HeidelbergCement...
Índices europeus mantém-se perto dos seus máximos históricos Vendas a retalho na Alemanha abaixo das expectativas HeidelbergCement...
A oportunidade de negociação é no par GBP/JPY. Assista agora.
A oportunidade de negociação é no par GBP/JPY. Assista agora.
As ações da GALP (GALP.PT) estão a cair mais de 1% durante a sessão de hoje, no dia em que a empresa irá apresentar...
As ações da GALP (GALP.PT) estão a cair mais de 1% durante a sessão de hoje, no dia em que a empresa irá apresentar...
O Brent (OIL) durante a sessão de ontem quebrou acima da resistência marcada pelos 70 $ por barril, atingindo os níveis mais...
O Brent (OIL) durante a sessão de ontem quebrou acima da resistência marcada pelos 70 $ por barril, atingindo os níveis mais...
Declarações de membros dos Bancos Centrais Relatório semanal sobre os inventários de petróleo API A sessão...
Declarações de membros dos Bancos Centrais Relatório semanal sobre os inventários de petróleo API A sessão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador