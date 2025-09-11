Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/06/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem mistos. O S&P 500 caiu 0,05%, o Dow Jones valorizou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
SON.PT, Gráfico de 4 horas. Fonte: xStation 5 Henrique Tomé, Analista XTB
Boston Scientific Corporation (BSX.US), é uma empresa fabricante de dispositivos médicos usados em especialidades médicas, incluindo...
Cinemark (CNK.US): as ações da empresa valorizaram mais de 4%, à medida que os cinemas voltam a reabrir e os espectadores têm...
Mercados seguem em alta depois do fim-de-semana prolongado Principais índices norte-americanos perto de novos máximos Citi...
O índice ISM industrial dos Estados Unidos para o mês de maio acaba de ser divulgado. Os dados ultrapassaram as expectativas, com o índice...
Petróleo: O preço do petróleo atingiu máximos de 2018 É pouco provável que a reunião da OPEP +...
DE30 atinge novos máximo históricos Dados macroeconómicos sólidos divulgados sobre a economia alemã Daimler (DAI.DE)...
