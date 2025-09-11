Cripo-ativos newsletter: Bitcoin mantém-se sob pressão
Miners de Bitcoin começam a sair da China após as medidas limitadas estabelecidas por Pequim O número total de contratos de derivados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Miners de Bitcoin começam a sair da China após as medidas limitadas estabelecidas por Pequim O número total de contratos de derivados...
Ripple (XRP) é uma das criptomoedas a registar o melhor desempenho ao longo da sessão de hoje, ganhando mais de 11%. A XRP segue em alta...
Índices europeus seguem relativamente calmos Bolsas no Reino Unido e EUA fechadas para feriado Ações do Deutsche Bank (DBK.DE)...
Os mercados europeus estão a ser negociados de forma estável durante a sessão de hoje. O índice alemão (DE30) mantém-se...
A oportunidade de negociação é no par GBP/JPY . Veja agora:
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
O petróleo (OIL) esteve a ser negociado em baixa durante o final da semana passada. No entanto, analisando através do intervalo de 1...
Mercados europeus seguem relativamente estáveis Bolsas no Reino Unido e EUA encerradas devido ao feriado Os mercados europeus...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de sexta-feira com ganhos ligeiros. O S&P 500 subiu 0,08%,...
