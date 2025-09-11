3 Mercados que deverá acompanhar na próxima semana
O início da próxima semana parece ser calmo, com as bolsas dos Estados Unidos e do Reino Unido encerradas devido aos feriados nacionais....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
AMC Entertainment (AMC.US) começou as negociações de hoje com um enorme gap de alta, à medida que as "meme stocks"...
O índice que mede o sentimento dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan divulgou hoje os seus dados e apresentou um aumento de 82,9...
O índice subjacente de preços (PCE) exclui itens voláteis como alimentos e energia. Este é o indicador favorito da Reserva...
A grande parte das criptomoedas estão a ser negociadas sob pressão durante a sessão de hoje. Várias exchanges acabaram por fechar...
A oportunidade de negociação é no par EUR/GBP. Veja agora:
Mercados europeus seguem em terreno positivo DE30 mantém-se perto de novos máximos históricos Açõs do Deutsche...
As criptomoedas estão a ser negociadas sob pressão durante a sessão de sexta-feira. Recorrendo à análise técnica,...
O par NZDUSD tem estado a ser negociado sob forte pressão durante a sessão de hoje, acabando por anular alguns ganhos, à medida que...
