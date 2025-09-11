Calendário económico: Focus on US inflation data
Índice de preços (PCE), EUA Índice de Confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan É...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índice de preços (PCE), EUA Índice de Confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan É...
Índice de preços (PCE), EUA Índice de Confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan É...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,12%, o Dow Jones subiu...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,12%, o Dow Jones subiu...
Tellurian (TELL.US), a empresa de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos, anunciou hoje que assinou um acordo de 10 anos com a Gunvor...
Tellurian (TELL.US), a empresa de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos, anunciou hoje que assinou um acordo de 10 anos com a Gunvor...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo As vendas pendentes de imóveis caíram cerca de 4,4% M/M em...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo As vendas de imóveis pendentes caíram cerca de 4,4% M/M em abril...
Cerca de 406 mil americanos inscreveram-se para receber os subsídios de desemprego na semana que terminou a 22 de maio, em comparação...
Cerca de 406 mil americanos inscreveram-se para receber os subsídios de desemprego na semana que terminou a 22 de maio, em comparação...
Os compradores estão a tentar recuperar parte das quedas provenientes da sessão passada Gráfico a 15 mins O índice alemão...
Os compradores estão a tentar recuperar parte das quedas provenientes da sessão passada Gráfico a 15 mins O índice alemão...
NVIDIA (NVDA.US), um dos maiores fabricantes de placas gráficas do mundo, divulgou os seus resultados referentes ao primeiro trimestre após...
NVIDIA (NVDA.US), um dos maiores fabricantes de placas gráficas do mundo, divulgou os seus resultados referentes ao primeiro trimestre após...
O mercado das criptomoedas continua a recuperar parte das perdas que resultaram do sell-off registado na semana passada. A Bitcoin, que na semana...
O mercado das criptomoedas continua a recuperar parte das perdas que resultaram do sell-off registado na semana passada. A Bitcoin, que na semana...
Os mercados europeus seguem mistos, porém o PSI-20 segue em terreno positivo, valorizando mais de 0,8%. Dentro das empresas nacionais cotadas...
Os mercados europeus seguem mistos, porém o PSI-20 segue em terreno positivo, valorizando mais de 0,8%. Dentro das empresas nacionais cotadas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador