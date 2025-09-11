Calendário econômico: Dia de decisão de taxa de juros nos EUA e Canadá 📄
Os eventos mais significativos de hoje serão as decisões dos bancos centrais, especialmente a primeira decisão do FOMC após...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão operando majoritariamente em território positivo. O índice...
Os índices de ações na Europa fecharam majoritariamente em alta; o DAX ganhou quase 0,8%, o FTSE quase 0,4% e o CAC40 da França...
Futuros do Nasdaq 100 (US100) sobem quase 1,2% com a recuperação das ações de Big Tech após a liquidação...
ASML Holding recua na sessão de hoje, ampliando as perdas de ontem. Líder global em equipamentos para semicondutores, a empresa divulgará...
Mercados dos EUA: Os índices dos EUA abriram em baixa nesta terça-feira: US100 caiu -0,5% e US500 recuou -0,2% Dólar...
Confiança do Consumidor do Conference Board dos EUA (janeiro): Valor: 104,1 Previsão: 105,85 Anterior: 104,7 Índice...
Abertura do mercado americano ao vivo - 28/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui
Pedidos de Bens Duráveis nos EUA: Variação Mensal (MoM): -2,2% (vs. 0,6% previsto, -1,2% anterior; revisado para -2%) Variação...
Os futuros dos EUA estão se recuperando após perdas acentuadas causadas pela queda nas ações do setor de inteligência...
Uma das principais empresas de tecnologia da Europa, a SAP, divulgou seus resultados do 4º trimestre e do ano fiscal 2024, confirmando um desempenho...
A Boeing divulgou hoje seu relatório de resultados do 4º trimestre de 2024, revelando perdas substanciais enquanto a empresa enfrenta desafios...
Esta semana será marcada por relatórios de resultados das principais empresas de tecnologia, com potencial para aumentar ainda mais a volatilidade...
As ações europeias mostram desempenho misto, com o W20 liderando os ganhos (+0,88%), enquanto o EU50 representando o mercado amplo está...
O par EUR/USD caiu para 1,0428, marcando uma queda acentuada de 0,7% em relação a um dólar americano amplamente fortalecido. A postura...
Os mercados aguardam dados importantes de pedidos de bens duráveis nos EUA e leituras de confiança do consumidor em meio à volatilidade...
Fatos: O par USD/CHF testou e respeitou o suporte chave em 0,9020. O par está negociando em uma tendência de alta. Opinião: Analisando...
As ações asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,5%, com os fabricantes...
Em 2024, o ouro registou um desempenho notável nos mercados financeiros, alcançando uma valorização superior a 25% e marcando...
Os principais índices dos EUA enfrentaram forte pressão vendedora hoje, com ações de tecnologia liderando as quedas. O Nasdaq...
