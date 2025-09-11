Bayer pressiona em baixa o índice alemão (DE30)
Mercado europeu segue misto DE30 quebra em baixa uma zona importante de suporte As ações da Bayer (BAYN.DE) caíram mais de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A oportunidade de negociação de hoje já está disponível:
Os compradores não conseguiram quebrar o limite superior do canal ascendente durante a sessão de ontem ontem, acabando por provocar uma correção...
Dados sobre a evolução do PIB dos EUA Bens duráveis essenciais dos EUA Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,19%, o Dow...
Os mercados europeus seguem relativamente estáveis durante o final das negociações de hoje, com o índice alemão a manter-se...
GameStop (GME.US) e AMC Entertainment (AMC.US) voltam a captar as atenções dos investidores de retalho novamente, uma vez...
O relatório semanal do Departamento de Energia dos EUA sobre os inventários de petróleo foi divulgado às 15h30. Após...
Mercados norte-americanos seguem em terreno positivo Yields a 10 anos nos EUA atingem a marca dos 1,56%, enquanto que as ações...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão (DE30). Através do período de tempo a diário (D1), podemos...
