DE30 aproxima-se dos seus máximos históricos
Várias bolsas europeias encontram-se encerradas devido ao feriado DE30 aproxima-se do seu máximo histórico A Alemanha proíbe...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a sessão de hoje várias bolsas europeus encontram-se encerradas devido ao feriado, com o índice alemão a fazer parte...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. 👉 Aceda aqui a todos os webinars. Esta semana...
O preço do alumínio continua a cair. Desde que atingiu um novo máximo, já desvalorizou mais de 12%. O preço desta...
Canadá e alguns mercados europeus estarão encerrados devido ao feriado Declarações de membros dos Bancos Centrais O...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de sexta-feira mistos. O S&P 500 subiu 0,36%, o Dow Jones...
Os mercados de ações caíram acentuadamente durante o início desta semana, acabando por se intensificar após o sell-off...
As ações da Palo Alto Networks (PANW.US) valorizaram mais de 5%, depois da empresa ter ultrapassado as estimativas de Wall Street e...
Os índices PMIs para o mês de maio dos Estados Unidos acabaram de ser divulgados. Após os dados positivos nos países europeus,...
