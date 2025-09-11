Libra perto de bater novos máximos 🔝
A economia britânica continua a recuperar a um ritmo bastante positivo e nem as últimas eleições na Escócia prejudicaram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus seguem mistos, com o PSI-20 a desvalorizar ligeiramente. Durante a sessão de ontem a Altri divulgou os seus resultados...
Mercado europeu mantém-se misto Dados mistos sobre os índices PMIs na Alemanha O segundo maior acionista da Lufthansa (LHA.DE)...
Os índices PMIs referentes a maio das duas grandes economias europeias acabaram de ser divulgados. Os dados franceses divulgados às 8:15 mostraram...
EURUSD continua a recuperar em alta, no entanto, a grande zona de resistência marcada pelos 1,224 continua a impedir que o bullish momentum seja...
Mercado europeu segue lateralizado Destaque para os índices PMIs na zona euro e EUA Espera-se que as vendas a retalho no Canadá apresentem...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,55%, o Dow Jones valorizou...
O US100 conseguiu ultrapassar uma importante zona de resistência e quebrou também a linha de tendência de baixa junto dos 13.333...
