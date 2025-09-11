MACRO: Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA continuam a cair
O relatório de hoje do Departamento do Trabalho mostrou que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram para 444 mil...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório de hoje do Departamento do Trabalho mostrou que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram para 444 mil...
O índice alemão quebrou abaixo do limite inferior do padrão gráfico - rising wedge - pela terceira vez em maio, mas a zona...
Petróleo: O fim das negociações sobre o acordo nuclear entre EUA-Irão está a colocar o petróleo sob pressão O...
O número de americanos que se inscreveram para receberem os subsídios de desemprego foi de 444 mil na semana que terminou a 15 de maio, em...
As negociações entre o Irão e os Estados Unidos em Viena continuam. Ambas as partes estão próximas de chegar um acordo,...
SEB emitiu uma recomendação para operar o par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:1.2173 Target:1.2000 Stop:...
Mercados europeus seguem mistos DE30 volta a posicionar-se abaixo da marca dos 15.210 pts Ações da Suedzucker desvalorizam...
A sessão de ontem revelou-se relativamente agitada entre os índices globais, sendo que grande parte dos índices acabaram por conseguir...
O ouro tem vindo a ser negociado em alta recentemente. Este metal precioso continua a recuperar desde que atingiu a marca dos 1.680 $ no final de...
