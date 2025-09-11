Top 3 ativos desta semana: EURUSD , GBPUSD, USDIDX
O evento principal desta semana será a divulgação das minutas da última reunião da FOMC que serão divulgadas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O evento principal desta semana será a divulgação das minutas da última reunião da FOMC que serão divulgadas...
Os índices e as matérias-primas continuam a ser negociados sob pressão durante a sessão de hoje. Os principais índices...
Mercados europeus seguem em baixa O índice alemão (DE30) quebrou abaixo da retração de Fibonacci nos níveis...
A oportunidade de negociação de hoje já está disponível:
A prata tem vindo a ser negociada em alta desde o início de abril. No entanto, os compradores não conseguiram ultrapassar a resistência...
Mercados europeus seguem pressionados em baixa Divulgação das minutas da última reunião da FOMC às...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 0,85%, Dow Jones...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar o par USDCAD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar no par NZDJPY. O Banco recomenda assumir entradas longas no par com os seguintes...
