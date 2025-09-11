Abertura do mercado norte-americano: Wall Street segue lateralizado após os resultados decepcionantes sobre o mercado imobiliário
Dados fracos sobre o mercado imobiliário dos EUA O preço das ações da Walmart (WMT.US) aumentaram cerca de 3% após...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Teladoc Health, Inc. (TDOC.US) é a líder mundial em servços virtuais no setor da saúde. O objetivo da empresa passa...
A AT&T (T.US) anunciou na segunda-feira que irá recorrer ao processo de fusão da sua unidade WarnerMedia com a Discovery (DISCA.US)....
Os mercados europeus estão a ser negociados em alta, depois da sessão asiática ter-se revelado também relativamente positiva...
Mercados europeus seguem em terreno positivo Índice alemão (DE30) volta a bater novos máximos históricos Ações...
A oportunidade de negociação de hoje já está disponível:
As matérias-primas continuam a recuperar significativamente este ano, com alguns metais industriais e preciosos a serem negociados em máximos...
Mercado europeu segue em alta Declarações de membros dos Bancos centrais do BCE, BoE e RIksbank Walmart e Home Depot...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa, mas os investidores na Europa não parecem estar...
