ABERTURA DE NOVA YORK: Mercado de ações à sombra de Jackson Hole 🗽📊
Mercado recupera perdas antes de Jackson Hole 📈🦅 O mercado norte-americano abre em recuperação nesta quinta-feira, revertendo parte das...
A negociação envolve risco significativo de perda de capital.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fed Collins aponta incertezas sobre política monetária dos EUA 🏛️ EURUSD em alta Susan Collins, presidente do Federal Reserve de Boston,...
Os futuros dos Estados Unidos registram avanços após uma sessão de baixa. A atenção do mercado se concentrou na divulgação...
Os mercados acionários europeus registram ganhos moderados hoje, apesar dos dados econômicos decepcionantes da Alemanha. Estatísticas...
🏛️ Discurso de Jerome Powell em Jackson Hole hoje às 11h00 (horário de Brasília) O mercado espera que Powell adote um tom hawkish,...
O iene japonês está entre as moedas mais fracas do dia, apesar da divulgação de uma inflação subjacente ligeiramente...
Hoje – e provavelmente durante toda a semana – o evento mais importante será o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell,...
03:00 AM BRT, Alemanha – Dados de PIB (2º tri): PIB trimestral: -0,3% QoQ (previsão: -0,1%; anterior: +0,3%) PIB anual:...
Os índices acionários da Ásia–Pacífico estão operando levemente em alta hoje, com exceção do...
Os índices dos EUA tentaram reduzir as perdas no final da sessão, mas a pressão vendedora sobre as ações americanas...
O Departamento de Justiça (DoJ) pediu ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que demita a governadora Lisa Cook devido a acusações...
O Walmart divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025. Os investidores ficaram um tanto desapontados. A taxa de crescimento foi considerada...
A UnitedHealth Group é uma das maiores e mais influentes empresas de saúde dos Estados Unidos, com sede em Eden Prairie, Minnesota. A companhia...
Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis à espera de novos dados econômicos. A ata da reunião de julho do FOMC revelou...
EIA Natural Gas Change (BCF) - atual: 13B (Previsão: 18B, Anterior: 56B) 📱 Receba análises e notícias em tempo real...
O relatório de Existing Home Sales (julho) nos EUA veio em 4,01 milhões, acima dos 3,92 milhões esperados e dos 3,93 milhões...
O índice de sentimento do consumidor na Zona do Euro (prévia de julho) ficou em -15,5 contra -14,7 esperado e -14,7 na leitura anterior. O...
Canadá – Dados de inflação de julho: Índice de Preços de Produtos Industriais (IPPI): atual 2,6% a/a;...
EUA: PMI de agosto mostra forte expansão econômica 📊 Os PMIs flash dos EUA para agosto de 2025 indicam crescimento sólido, com o...
