Nervosismo nos mercados: VIX sobe 10%
O índice de volatilidade VIX registra um aumento de 10%, alcançando um dos maiores picos recentes de incerteza em Wall Street. As ações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Enquanto a maioria das ações de grandes empresas de tecnologia em Wall Street enfrenta uma queda sob a influência de um novo modelo...
A AT&T Inc. divulgou hoje seu relatório de resultados do 4º trimestre de 2024, com as ações subindo mais de 6% devido a resultados...
US100 cai -2,34% para 21.395,48, liderando a queda geral do mercado, enquanto o US500 recua -1,44% para 6.043,9, à medida que a DeepSeek desperta...
As ações da Allakos (ALLK.US)caíram mais de 77% hoje, após a divulgação de resultados frustrantes da fase 1 dos...
Vendas de novas moradias (dezembro): Valor: 698.000 Previsão: 675.000 Anterior: 674.000 (revisado de 664.000) Vendas de novas moradias...
As cotações do ouro têm se movido em uma tendência de alta por algum tempo. No entanto, na semana passada, o preço não...
Abertura do mercado americano ao vivo - 27/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Uma ampla liquidação no mercado de ações dos EUA durante o pré-mercado causou uma queda drástica nos rendimentos...
Os futuros dos EUA registram quedas acentuadas, lideradas pelo setor tecnológico. Embora tenham recuado na sexta-feira devido à provável...
A nova semana nos mercados financeiros começa com fortes quedas nos índices, em meio a potenciais mudanças no equilíbrio de...
Futuros do DAX (DE40) caem 1,3%; mercado de ações europeu sob pressão Índice de expectativas de sentimento empresarial Ifo...
O Índice de Volatilidade VIX da CBOE, que reflete as expectativas de volatilidade do S&P 500, subiu mais de 15% hoje. Este aumento sinaliza...
Os dois temas mais polêmicos da presidência de Donald Trump—migração e tarifas—se cruzaram neste fim de semana, em...
O início de uma nova semana nos mercados financeiros é marcado por fortes quedas no índice US100, em meio a possíveis mudanças...
Futuros de Índices dos EUA caem e Mercados Europeus abrem em queda Investidores avaliam o impacto do modelo de IA Chinês DeepSeek V3...
Na sessão de sexta-feira da semana passada, o dólar enfraqueceu, e houve uma leve realização de lucros em Wall Street. O...
Meta Platforms aumenta drasticamente suas ambições em inteligência artificial, anunciando planos de investir US$ 60-65 bilhões...
Ações da Intuitive Surgical (ISRG.US) recuam 5% após resultados do 4T 2024, apesar de a empresa ter superado as previsões de...
US500: Avança +0,08% para 6.152,9, mostrando resiliência. US2000: Recuo de -0,28% para 2.316,8, enquanto o VIX cai -0,43% para 16,33. CSX:...
