Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/05/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,25%, o Dow...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O VOLX - índice que mede a volatilidade do mercado de ações dos EUA (conhecido como CBOE Volatility Index) - permanece abaixo da marca...
Os preços do ouro atingiram o nível mais alto desde o início de fevereiro na segunda-feira, à medida que o dólar americano...
O mercado cambial está a ser negociado relativamente estável, com baixos níveis de volatilidade entre as principais moedas. Apesar...
Os índices norte-americanos seguem em baixa As ações da Tesla (TSLA.US) caíram 2% após a decisão de Elon...
A sessão Forex de segunda-feira está bastante calma (pelo menos até agora). Analisando o par EURGBP através da análise...
Elon Musk continua a mexer com o mercado das criptomoedas Domínio da Bitcoin atinge mínimos de junho de 2018 Ethereum mantém-se...
Mercados europeus seguem mistos DE30 conseguiu anular as quedas da semana passada Bayer perde o recurso que envolve a Roundup Após...
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje de forma lateralizada, depois de uma sessão asiática mista. No entanto, no...
