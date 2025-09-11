PSI-20 segue em alta e ações do BCP lideram os ganhos!
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje de forma lateralizada, depois de uma sessão asiática mista. No entanto, no...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. 👉 Aceda aqui a todos os webinars. Esta semana...
A oportunidade de negociação de hoje já está disponível:
USDJPY tem vindo a ser negociado em baixa desde 13 de maio de 2021. O par quebrou abaixo da retração de Fibonacci nos níveis 38,2%,...
Mercado europeu segue misto Criptomoedas seguem pressionadas depois dos tweets de Elon Musk Declarações de membros...
Mercado Asiático As bolsas asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista no primeiro dia de negociações desta semana....
Os mercados começaram esta semana pressionados em baixa, à medida que as preocupações com a inflação começaram...
O índice de confiança do consumidor nos EUA piorou em Maio As expectativas em torno da inflação aumentaram significativamente Os...
O índice de sentimento no consumidor realizado pela Universidade de Michigan caiu de 88,3 pontos em abril para 82,8. pts em maio contra 90,3 pts...
Vendas a retalho nos EUA abaixo das expectativas Mercado acionista continua a recuperar As ações da Walt Disney (DIS.US) caíram...
Os dados sobre as vendas a retalho nos EUA para abril foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do que o esperado, mas...
