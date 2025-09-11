MACRO: Inflação volta a aumentar nos EUA, setor tecnológico segue pressionado
Dados sobre a inflação nos EUA para abril voltam a surpreender os mercados Clarida da Fed surpreendida pela evolução...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Dados sobre a inflação nos EUA para abril voltam a surpreender os mercados Clarida da Fed surpreendida pela evolução...
Dados sobre a inflação nos EUA para abril voltam a surpreender os mercados Clarida da Fed surpreendida pela evolução...
O índice PSI-20 está a ser negociado em terreno positivo, apesar dos recentes movimentos de baixa nos principais índices norte-americanos...
O índice PSI-20 está a ser negociado em terreno positivo, apesar dos recentes movimentos de baixa nos principais índices norte-americanos...
O relatório semanal da EIA acaba de ser divulgado. Após uma queda acentuada apresentada no último relatório (-7,99 mb), os...
O relatório semanal da EIA acaba de ser divulgado. Após uma queda acentuada apresentada no último relatório (-7,99 mb), os...
Ações estão a ser negociadas sob pressão à medida que a inflação aumenta mais do que o esperado A...
Ações estão a ser negociadas sob pressão à medida que a inflação aumenta mais do que o esperado A...
O índice japonês (JAP225) caiu quase 1,40%, depois da sessão relativamente fraca em Wall Street ontem. Os investidores também...
O índice japonês (JAP225) caiu quase 1,40%, depois de uma sessão relativamente fraca ontem em Wall Street. Os investidores também...
Ouro Vamos começar por analisar o gráfico do ouro. Através do intervalo diário (D1), pode-se ver que este metal precioso...
Ouro Vamos começar por analisar o gráfico do ouro. Através do intervalo diário (D1), pode-se ver que este metal precioso...
Os dados sobre a inflação nos EUA para abril acabam de ser divulgados. Os dados acabaram por surgir acima das expectativas, com...
Os dados sobre a inflação nos EUA para abril acabam de ser divulgados. Os dados acabaram por surgir acima das expectativas, com...
Mercado europeu segue misto DE30 testa a neckline do padrão gráfico - duplo fundo Merck, Bayern, Allianz e Deutsche...
Mercado europeu segue misto DE30 testa a neckline do padrão gráfico - duplo fundo Merck, Bayern, Allianz e Deutsche...
A oportunidade de hoje no par GBP/USD já está disponível:
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador