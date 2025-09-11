Gráfico do dia - Prata
A prata valorizou cerca de 1% durante a sessão de ontem. No entanto, este metal precioso começou a recuar durante a sessão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A prata valorizou cerca de 1% durante a sessão de ontem. No entanto, este metal precioso começou a recuar durante a sessão...
Mercado europeu segue em terreno positivo Dados sobre o CPI dos EUA em destaque Os principais índices europeus estão...
Os dados sobre a inflação divulgados em março acabaram por não ter um impacto negativo nos mercados. No entanto, desta vez...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos voltaram a registar quedas durante a sessão de ontem. S&P 500 caiu 0,87%, Dow...
A Square Inc (SQ: US) é uma fintech americana que oferece soluções de gestão e desenvolvimento financeiro para empresas...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram mais de 7,0% antes da abertura do mercado após o surgimento de notícias perturbadoras...
Os principais índices de ações dos EUA voltaram a ser negociações em baixa durante a sessão de hoje. Apesar da...
Ações do setor tecnológico continuam sob pressão. Nasdaq caiu mais de 2% As ações da Palantir Technologies...
Estamos a assistir a uma divergência entre o EURUSD e TNOTE. Curiosamente, esta divergência é semelhante à que ocorreu no final...
Cobre O preço do cobre atingiu novos máximos históricos O dólar americano é um dos principais fatores...
