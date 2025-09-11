Cripto-ativos newsletter: Bitcoin continua a perder domínio na rede
Ethereum ultrapassa a marca dos $4000 Atualização na rede da Bitcoin passa por momentos difíceis A Bitcoin volta a...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O vídeo da oportunidade de hoje já está disponível:
Mercados europeus seguem em terreno positivo O petróleo está a ser negociado em alta após o fecho do oleoduto de combustível Partidos...
