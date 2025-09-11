Abertura do mercado norte-americano: Bolsas em Wall Street sobe apesar do fraco relatório do NFP
Dados decepcionantes do mercado laboral Os juros da dívida soberana a 10 anos dos EUA caíram acentuadamente As ações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A economia dos EUA adicionou apenas 266 mil novos empregos em abril, em comparação com um aumento de 916 mil em março e bem abaixo...
O relatório do NFP dos EUA de abril acabou por revelar-se uma grande decepção. Os mercados esperavam um aumento de 1 milhão...
Os futuros norte-americanos estão a ser negociados em alta antes da divulgação do relatório do NFP agendado para as 13:30....
A atenção do mercado esta semana foi atraída por Janet Yellen, quando ela sugeriu possíveis aumentos nas taxas de juros, logo...
Mercado europeu segue em alta antes da divulgação do relatório do NFP DE30 testa a marca dos 15.350 pts Ações...
O vídeo da oportunidade de hoje já está disponível:
Após três semanas de luta, o ouro conseguiu voltar a recuperar força e a sessão de ontem ficou marcada por fortes ganhos, fazendo...
Mercados europeus seguem em alta Dados sobre o mercado laboral nos Estados Unidos e Canadá Presidente do BCE, Lagarde, irá...
