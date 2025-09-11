Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/05/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 ganhou 0,82%, Dow Jones...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Já daqui a pouco, às 21:30, Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros, apresenta uma análise de ações...
O par USCAD caiu acentuadamente durante a sessão de hoje abaixo de 1,22, que é o nível mais baixo desde setembro de 2017, antes...
O preço do ouro finalmente conseguiu quebrar acima da grande resistência dos $ 1.800 / oz e atingiu o nível mais alto desde fevereiro,...
O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego caiu para menos de 500k Os pedidos contínuos aumentaram inesperadamente Após...
Os pedidos semanais de seguro-desemprego caem para uma pandemia mínima de 498 mil Dow Jones sobe pelo 4º dia consecutivo As...
O número de norte-americanos a preencher a inscrição para o subsídio de desemprego foi 0.498 milhões na semana que terminou...
O mercado da prata está a ganhar cada vez mais atenção à medida que o preço do ouro voltou a subir para cerca de US...
O Banco da Inglaterra decidiu esperar para a reunião de política monetária de maio. O BOE deixou a taxa de juros de referência...
Embora muitas vezes seja dado crédito à Pfizer por desenvolver a primeira vacina contra o coronavírus, não devemos esquecer...
