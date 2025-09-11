Os inventários de petróleo dos EUA caíram mais do que o esperado
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 7,99 milhões de barris na semana que terminou a 30 de abril, após um...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 7,99 milhões de barris na semana que terminou a 30 de abril, após um...
O ISM de serviços para os EUA diminuiu para 62,7 em abril, após um aumento de 63,7 no mês anterior, abaixo das expectativas dos analistas...
Relatório do ADP abaixo das expectativas Índices norte-americanos esta quarta-feira Lucros da General Motors (GM.US) ultrapassaram...
O relatório da ADP sobre a variação no emprego nos EUA em abril foi divulgado às 13h15. Esperava-se que os dados mostrassem...
Durante a sessão asiática, o dólar da Nova Zelândia esteve a ser negociado em alta face aos restantes majors e apoiado pelos relatórios...
Mercados europeus tentam recuperar as quedas da sessão de ontem DE30 volta a posicionar-se acima da marca dos 15.000 pts Ações...
EURUSD quebrou abaixo da marca dos 1,20 à medida que as yields a 10 anos dos EUA voltam a recuperar. No entanto, também deve ser observado...
Os índices norte-americanos registaram fortes quedas durante a sessão ontem depois da secretário do Tesouro Yellen ter dito que as...
O vídeo da oportunidade de hoje já está disponível:
