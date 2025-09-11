Calendário económico: Relatório ADP de abril em destaque
Mercados europeus seguem em terreno positivo O relatório ADP de abril deverá mostrar um aumento de 810 mil no emprego PayPal,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA caíram ontem após os comentários da secretária do Tesouro dos EUA, Yellen....
Encomendas às fábricas dos EUA aumentaram em março, mas não superaram as expectativas Yellen disse que as taxas de juros...
Durante a sessão de hoje, podemos observar quedas acentuadas nas bolsas de valores globais. O setor teconológico está a liderar as...
Os novos pedidos de produtos industriais dos EUA aumentaram cerca de 1,1% em relação ao mês anterior, em março, em comparação...
Setor tecnológico sob pressão Diferença comercial dos EUA atingiu novo recorde Pfizer (PFE.US) divulgou os seus resultados...
O Dia do Trabalho é comemorado em dias diferentes em todo o mundo, mas em muitos casos comemorações calham no início de...
Petróleo OPEP + manteve a sua recomendação para produção de petróleo nos próximos 3 meses Goldman...
A empresa chinesa de veículos elétricos NIO (NIO.US) publicou recentemente os seus resultados para o primeiro trimestre de 2021 e a empresa...
