🌽Milho atinge máximos de 8 anos❗
O milho está a ser negociado acima dos 2,5% durante a sessão de hoje, acabando por abrir esta semana com um gap de alta e prolongando...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O milho está a ser negociado acima dos 2,5% durante a sessão de hoje, acabando por abrir esta semana com um gap de alta e prolongando...
O vídeo da oportunidade de hoje já está disponível:
O índice alemão das blue chip europeias foi um dos mais fracos em abril e, excluindo os dividendos, foi ligeiramente negativo - em...
A agenda dos webinars em direto da semana já está disponível. 👉 Aceda aqui a todos os webinars. Esta semana temos: 2ª...
A primeira semana de maio começa com os feriados na China e no Japão que se estendem até quarta e quinta-feira, respectivamente. No...
Friday brought a small correction on Wall Street with S&P500 (US500) down 0.72%, Nasdaq100 (US100) down 0.78% and Russell2000 (US2000) down 1.26%....
Mercado Norte Americano A sessão de sexta-feira trouxe uma pequena correção em Wall Street com S&P500 (US500) a cair cerca...
A divulgação de resultados corporativos das empresas de mega capitalização dos EUA acabou por se revelar uma surpresa positiva,...
O índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan em relação aos EUA foi revisto em alta para...
O preço do paládio continua a valorizar, apoiado pelas crescentes interrupções no fornecimento, depois da gigante de exploração...
O core do índice de preços PCE, que exclui produtos voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% em relação ao mês...
