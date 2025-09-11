Abertura do mercado norte-americano: S&P 500 e Nasdaq atingiram novos máximos
S&P e Nasdaq atingiram novos máximos Dados do PIB ligeiramente abaixo das previsões Ações da Ford Motor (F.US) sob...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
S&P e Nasdaq atingiram novos máximos Dados do PIB ligeiramente abaixo das previsões Ações da Ford Motor (F.US) sob...
Após a divulgação dos dados sobre o PIB dos EUA, os mercados começaram a reagir, sendo que o ouro e o par EURUSD estão...
O índice alemão (DE30) continua a ser negociado de forma lateralizada há várias sessões. O DE30 desvalorizou cerca...
Os dados sobre a inflação do IPC alemão para abril foram divulgada às 13:00. O mercado espera que o crescimento anual de preços...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2021 foi divulgado hoje às 13:30. Os dados mostraram que a economia...
O níquel é um dos metais industriais a registar melhor desempenho nos últimos tempos. A relutância da Fed em sinalizar qualquer...
MicroVision (MVIS.US) é uma das ações mais faladas nos EUA recentemente. O preço das ações subiu de $ 10,30...
O índice português (PSI-20) segue em alta durante a sessão de hoje, sendo o índice europeu a registar o melhor desempenho entre...
Mercados europeus seguem novamente lateralizados DE30 recua junto da marca dos 15.360 pontos BASF em baixa após a divulgação...
A oportunidade de negociação de hoje já está disponível. Veja agora!
