Análise técnica: AUDUSD
O par AUDUSD tem vindo a ser negociado numa tendência de alta há mais de um ano. Embora ainda não haja sinais de mudança na...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de confiança do consumidor do Conference Board aumentou para 121,7 em abril, face ao valor registado de 109,7 do mês anterior...
Mercado norte-americano começa as negociações perto dos seus máximos As ações da Tesla (TSLA.US) caíram...
A Alphabet (GOOGL.US), irá divulgar os seus resultados financeiros do último trimestre após o fecho da sessão de Wall Street...
Petróleo OPEP + elevou as previsões em torno da procura para 2021 A recuperação da procura este ano deve chegar...
Mercados europeus sob pressão vendedora DE30 volta a não conseguir quebrar acima da barreira dos 15.310 pts Volkswagen...
A empresa Sodim, formalizou ontem a oferta pública de aquisição (OPA) sobre 28,1% do capital da Semapa (SEM.PT). A OPA irá...
O cobre continua a ser negociado em alta e já valorizou mais de 110% desde as quedas registadas em março de 2020 e ultrapassou hoje a marca...
Mercados europeus seguem mistos Índice de confiança dos consumidores CB para abril Vária grandes empresas...
