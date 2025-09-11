Um olhar para o Euro (23.01.2025)
Fatos Estamos observando uma melhora no sentimento de risco, com os rendimentos dos títulos dos EUA caindo de mais de 4,82% para 4,62% hoje. Os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa depois de atingirem novos máximos, impulsionados principalmente pelo setor tecnológico,...
Canadá - Dados de vendas no varejo para novembro: Vendas no varejo: real 0,0% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior 0,6% MoM; Vendas no...
Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: real 223K; previsão 221K; anterior 217K; Média...
Os mercados na Europa abrem em alta; os futuros de Wall Street estão em clima misto antes da abertura Ações da Puma (PUM.DE)...
Taxa de Política Monetária da Noruega Atual: 4,5% (Previsão: 4,5%, Anterior: 4,5%) O Banco Central da Noruega (Norges Bank) manteve...
Os mercados na Europa abrem em alta, apesar de uma sessão mista na Ásia. O DAX sobe cerca de 0,2%. Os contratos dos índices de Wall...
As cotações do principal par de moedas têm se movido em uma tendência de baixa desde o final de setembro do ano passado. No entanto,...
Após a grande sessão de ontem em Wall Street, durante a qual o índice Nasdaq 100 subiu quase 1,4%, o DJIA aumentou 0,3% e o S&P...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de hoje com um sentimento moderadamente positivo. Os ganhos foram impulsionados principalmente...
O ouro sobe quase 0,5% hoje, rompendo importantes pontos de resistência marcados por picos locais próximos a US$ 2.720 por onça. Com...
Dois dias após a posse de Donald Trump, o mercado de ações dos EUA parece finalmente encontrar espaço para se recuperar....
As ações da Teledyne Technologies (TDY.US), fornecedora norte-americana de eletrônicos avançados, imagem digital, instrumentação...
A GE Vernova (GEV.US) relatou resultados do quarto trimestre de 2024 que foram mais fracos do que o esperado. Consequentemente, no início do pregão,...
IPP no Canadá (m/m): Valor: 0,2% Previsão: 0,6% Anterior: 0,6% A inflação ao produtor no Canadá aumentou...
Os mercados europeus estão tendo um forte início de semana, ganhando impulso à medida que diminuem as preocupações dos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 22/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Procter & Gamble superou as estimativas de lucro do segundo trimestre, impulsionada pela crescente demanda por bens de consumo doméstico....
A Johnson & Johnson (J&J) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as estimativas dos analistas, apesar de uma leve queda...
