Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/04/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones desvalorizou ligeiramente...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Tesla (TSLA.US) irá divulgar os seus resultados referentes ao primeiro trimestre após o fecho de mercado hoje. Com os resultados a...
Na análise desta semana, pelo analista Henrique Tomé, da XTB, os temas em destaque: Cenário de reflação: o que...
O preço do cobre tem vindo a valorizar à medida que as perspectivas melhoram em torno da recuperação económica,...
Pedidos de bens duráveis nos EUA abaixo das expectativas As ações da Albertsons (ACI.US) caíram 2% apesar dos bons resultados...
Durante a sessão de hoje o par EUR / USD tentou quebrar acima do nível de resistência localizado nos 1,21, mas ainda está a...
Índice que mede o "medo" e a "ganância" no mercado da Bitcoin atinge valores valores de "medo" ETH atingiu...
Esta semana está repleta de divulgações de resultados por parte das maiores empresas dos EUA. Seis empresas de mega capitalização...
A sessão de hoje tem se revelado relativamente calma entre os pares europeus que se encontram a ser negociados perto dos valores do fecho da sessão...
