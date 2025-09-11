Abertura do mercado norte-americano: Wall Street segue em alta após divulgação dos dados otimistas sobre os índices PMIs
Números otimistas sobre os indicadores PMIs Biden poderá aumentar os impostos sobre os americanos mais ricos As ações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Números otimistas sobre os indicadores PMIs Biden poderá aumentar os impostos sobre os americanos mais ricos As ações...
Números otimistas sobre os indicadores PMIs Biden poderá aumentar os impostos sobre os americanos mais ricos As ações...
O PMI (flash) industrial aumentou para 60,6 em abril de 59,1 em março, acima das expectativas dos analistas de 60,5. Os números continuam...
O PMI (flash) industrial aumentou para 60,6 em abril de 59,1 em março, acima das expectativas dos analistas de 60,5. Os números continuam...
A maioria dos índices europeus estão a ser negociados em baixa. Por outro lado, os índices em Wall Street têm seguido uma tendência...
A maioria dos índices europeus estão a ser negociados em baixa. Por outro lado, os índices em Wall Street têm seguido uma tendência...
Ao analisarmos o gráfico do par AUDUSD através do período de tempo semanal, conseguimos verificamos que podemos estar perante...
Ao analisarmos o gráfico do par AUDUSD através do período de tempo semanal, conseguimos verificamos que podemos estar perante...
A sessão de hoje está a ser relativamente calma nos vários índices europeus, incluindo o PSI-20. O índice portugues...
A sessão de hoje está a ser relativamente calma nos vários índices europeus, incluindo o PSI-20. O índice portugues...
Mercados europeus seguem lateralizados DE30 não consegue quebrar acima da marca dos 15.310 pts Daimler espera um aumento...
Mercados europeus seguem lateralizados DE30 não consegue quebrar acima da marca dos 15.310 pts Daimler espera um aumento...
A oportunidade de hoje no par GBP/JPY já está disponível.
GBPJPY tem vindo a ser negociado sob pressão ao longo desta semana. O par caiu abaixo do limite inferior da estrutura perto dos 150,00 ontem....
GBPJPY tem vindo a ser negociado sob pressão ao longo desta semana. O par caiu abaixo do limite inferior da estrutura perto dos 150,00 ontem....
A oportunidade de hoje no par GBP/JPY já está disponível.
Os lançamentos dos índices PMIs para abril da Europa e dos Estados Unidos são pontos-chave no calendário económico de...
Os lançamentos dos índices PMIs para abril da Europa e dos Estados Unidos são pontos-chave no calendário económico de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador