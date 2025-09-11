Calendário económico: Índices PMIs para Abril em destaque
Mercado europeu começa as negociações em terreno positivo Aumento de imposto sobre ganhos de capital nos EUA pressionam...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado europeu começa as negociações em terreno positivo Aumento de imposto sobre ganhos de capital nos EUA pressionam...
Mercado europeu começa as negociações em terreno positivo Aumento de imposto sobre ganhos de capital nos EUA pressionam...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 0,92%, Dow Jones...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 0,92%, Dow Jones...
A recuperação do mercado de trabalho dos EUA acelerou em comparação com a semana passada, com o número dos pedidos a...
A recuperação do mercado de trabalho dos EUA acelerou em comparação com a semana passada, com o número dos pedidos a...
O cobre está a começar a subir novamente depois de ter atingido máximos relativos em fevereiro. Na verdade, está a apenas...
O cobre está a começar a subir novamente depois de ter atingido máximos relativos em fevereiro. Na verdade, está a apenas...
Durante a sessão de hoje foram publicados dados sobre as exportações semanais de grãos nos Estados Unidos. As exportações...
Durante a sessão de hoje foram publicados dados sobre as exportações semanais de grãos nos Estados Unidos. As exportações...
Os dados sobre as vendas de casas no mercado secundário dos EUA mostraram uma queda para 6,01 milhões face aos dados divulgados anteriormente...
Os dados sobre as vendas de casas no mercado secundário dos EUA mostraram uma queda para 6,01 milhões face aos dados divulgados anteriormente...
O índice alemão (DE30) volta a ser negociado de forma lateral durante a sessão de hoje. Gráfico diário (D1) O...
O índice alemão (DE30) volta a ser negociado de forma lateral durante a sessão de hoje. Gráfico diário (D1) O...
Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA caem inesperadamente Os juros da dívida soberana a 10 anos nos EUA caiu...
Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA caem inesperadamente Os juros da dívida soberana a 10 anos nos EUA caiu...
Lagarde respondeu a uma pergunta interessante sobre se o BCE estaria atentos às medidas adotadas por outros bancos centrais (como o Canadá...
Lagarde respondeu a uma pergunta interessante sobre se o BCE estaria atentos às medidas adotadas por outros bancos centrais (como o Canadá...
O número de americanos que se inscreveram para recebersubsídios de desemprego rondava os 547 mil na semana que terminou a 17 de abril,...
O número de americanos que se inscreveram para recebersubsídios de desemprego rondava os 547 mil na semana que terminou a 17 de abril,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador