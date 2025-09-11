NZDUSD - recomendação do Credit Agricole
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par NZDUSD. O Banco recomenda assumir posições longas sobre o par com os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda assumir posição longa no par EUR/USD com...
A sessão de hoje está a ser, novamente, marcada pela fraqueza do dólar dos EUA em relação ao resto das principais moedas....
Índices norte-americanos em queda depois de terem batido novos máximos Coca-Cola (KO.US) divulgou resultados otimistas referentes...
O dólar americano continua a ser negociado em baixa durante a sessão de hoje, com a libra esterlina a sair claramente beneficiada comas circunstâncias...
O Departamento do Tesouro dos EUA poderá acusar várias instituições financeiras de lavagem de dinheiro através da...
A primeira semana da temporada de earnings dos EUA referentes ao primeiro trimestre de 2021 já passou e agora os investidores estão a preparar-se...
Mercados europeus em queda após uma abertura forte durante a sessão europeia DE30 encontra-se a ser negociado em terreno negativo BMW...
Os mercados europeus estão a ser negociados de forma mista durante a sessão de hoje, sendo que o PSI-20 está a registar ganhos ligeiros,...
