Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EURUSD prolongou os ganhos durante o início da sessão de segunda-feira e quebrou a marca dos 1,20. A recente recuperação...
A oportunidade de hoje no par AUD/USD já está disponível.
O ouro registou fortes valorizações durante a semana passada, mas encontrou a resistência junto dos níveis 38,2% da retração...
Mercado europeu segue em terreno positivo Divulgações de resultados corporativos: Coca-Cola, IBM e United Airlines As...
Mercado Norte Americano Axios afirma que o presidente Biden está prestes a aceitar o aumento de impostos corporativos de 25%, em vez de 28%. Mercado...
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje em terreno positivo com o PSI-20 a acompanhar as subidas e a registar ganhos...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) vai proibir o uso de criptomoedas como forma de pagamento a partir do dia 30 de abril, de acordo...
Mercados europeus seguem em alta DE30 atinge novos máximos históricos Relatórios sobre os resultados preliminares...
