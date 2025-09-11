Abbott Laboratories publica resultados sólidos e previsões promissoras de crescimento para 2025 🔔
As ações da Abbott Laboratories recuam 1,50% no pré-mercado, mesmo após a divulgação de resultados robustos para...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ganhos eufóricos da Siemens Energy (ENR.DE): As ações da empresa dispararam 9%, impulsionadas pelas expectativas de crescimento...
Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão registrando mais uma sessão forte hoje, ampliando o impulso de alta de ontem em mais 0,5%. Além...
Os contratos dos índices europeus estão operando estáveis, com o DAX 40 subindo 0,14%. Na Ásia, registram-se ganhos, exceto...
Ontem, o S&P 500 subiu 0,9%, o Nasdaq 100 avançou 0,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average registrou alta de 1,2%. O índice Russell...
Índices europeus apresentaram desempenho misto, com mercados principais sob pressão. O UK100 conseguiu um pequeno ganho de 0,39%, enquanto...
Netflix é a primeira grande empresa de tecnologia dos EUA a divulgar seus resultados nesta temporada de lucros, após a sessão de hoje...
A CBS americana, citando fontes próximas ao assunto, informou que o novo gabinete de Trump planeja um investimento recorde em infraestrutura de...
Os futuros do trigo dos EUA na Chicago Board of Trade (WHEAT) subiram mais de 3% hoje, atingindo níveis não vistos desde 12 de dezembro de...
Os resultados da Charles Schwab estão alinhados com as tendências observadas nos lucros dos principais bancos dos EUA. Eles superaram as expectativas,...
As empresas de exploração espacial registraram ganhos significativos hoje após a declaração ousada do presidente Trump...
O sentimento predominante em Wall Street foi positivo durante a primeira sessão de negociação após a vitória de Donald...
A 3M divulgou seus resultados do 4º trimestre de 2024 hoje. A maioria dos números superou as expectativas, e as primeiras reações...
Abertura do mercado americano ao vivo - 21/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Petróleo: Donald Trump assinou uma ordem executiva para se retirar do Acordo de Paris, visando impulsionar o setor de extração...
Os mercados financeiros mostraram uma reação mista no primeiro dia após a posse de Trump. Inicialmente, os comerciantes ficaram aliviados...
Ações europeias em humor misto no meio da sessão de terça-feira Os mercados estarão atentos aos possíveis...
O par USD-CNH recuou de seus picos globais após o presidente Donald Trump não mencionar a China ao discutir os planos de política...
Fatos: GBPUSD não conseguiu romper a resistência de 1,2330. O par invalidou a estrutura 1:1. Opinião: O par...
O índice do dólar americano (USDIDX) fortaleceu-se hoje, e o par EUR/USD caiu à medida que Donald Trump anunciou a imposição...
