🚀 DE30 bate novos máximos!
O índice alemão (DE30) tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o início da semana passada. No entanto, devido aos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O índice alemão (DE30) tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o início da semana passada. No entanto, devido aos...
O índice alemão (DE30) tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o início da semana passada. No entanto, devido aos...
O ouro registou fortes ganhos durante a sessão de ontem e conseguiu quebrar acima da zona de consolidação. O metal precioso esteve...
O ouro registou fortes ganhos durante a sessão de ontem e conseguiu quebrar acima da zona de consolidação. O metal precioso esteve...
Mercado europeu segue em terreno positivo Espera-se que a Confiança no Consumidor realizado pela Universidade de Michigan apresente...
Mercado europeu segue em terreno positivo Espera-se que a Confiança no Consumidor realizado pela Universidade de Michigan apresente...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em máximos. S&P 500 ganhou 1,11%, Dow Jones...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em máximos. S&P 500 ganhou 1,11%, Dow Jones...
As vendas a retalho dos EUA subiram cerca de 9,8% MoM Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram mínimos pandémicos As...
As vendas a retalho dos EUA subiram cerca de 9,8% MoM Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram mínimos pandémicos As...
O preço da prata está a ser negociado acima deos 2%, acabando por atingir os máximos registados em Março, enquanto que...
O preço da prata está a ser negociado acima dos 2%, acabando por atingir os máximos registados em Março, enquanto que...
As vendas a retalho dos EUA dispararam em março Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para o nível mais baixo do...
As vendas a retalho dos EUA dispararam em março Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para o nível mais baixo do...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 576 mil na semana encerrada a 10 de abril, em comparação...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 576 mil na semana encerrada a 10 de abril, em comparação...
A Coinbase (COIN.US), a maior exchange de criptomoedas dos EUA, estreou-se ontem no Nasdaq. O preço de referência foi definido em $ 250,...
A Coinbase (COIN.US), a maior exchange de criptomoedas dos EUA, estreou-se ontem no Nasdaq. O preço de referência foi definido em $ 250,...
O índice alemão está a testar uma zona importantede resistência. Será que desta vez irá conseguir ultrapassar...
O índice alemão está a testar uma zona importantede resistência. Mas será que é desta vez irá conseguir...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador