Turquia mantém a política monetária inalterada
O Banco Central da República da Turquia manteve as taxas de juros de referência inalterada no limite inferior efetivo de 19,00%, conforme...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje em terreno positivo, no entanto, existem alguns índices que estão a ser negociados...
Durante a sessão de ontem, conseguimos assistir a uma forte recuperação do AUD/CAD. Os compradores conseguiram quebrar acima da zona...
Os ativos russos estão a ser pressionados em baixa durante a sessão hoje após relatos de que os Estados Unidos estão a preparar-se...
Mercados europeus seguem em terreno positivo DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 61.8% perto dos 15,270 pts Deutsche...
A oportunidade de hoje no petróleo já está disponível.
Os metais preciosos estão a ser negociados em alta hoje, à medida que o dólar americano continua a desvalorizar. O paládio...
Mercado europeu segue em terreno positivo Divulgação das vendas a retalho nos EUA às 13.30 Espera-se que o CBRT...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. S&P 500 caiu cerca de...
