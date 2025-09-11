As ações da Bed Bath & Beyond registam quedas de 9% após resultados trimestrais mistos
As ações da Bed Bath & Beyond (BBBY.US) registaram quedas superiores a 9,0% depois da empresa ter divulgado números trimestrais...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Bank of America (BofA) emitiu uma recomendação para o par CHFJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Índices norte-americanos não foram impactados pelas divulgações de resultados As ações da Goldman Sachs...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram cerca de 5,890 milhões de barris na semana que terminou a 9 de abril,...
Depois dos juros da dívida soberana a 10 anos terem começado a cair, provocando uma queda no dólar americano, a prata e o ouro...
Pouco antes do início da sessão norte-americana, o ouro caiu drasticamente e os vendedores conseguiram quebrar abaixo da zona de suporte...
US100 Vamos começar por analisar o índice do setor tecnológico dos EUA - Nasdaq (US100). Analisando através do período...
As ações da Goldman Sachs (GS.US) subiram quase 2% antes da abertura do mercado, depois de um dos maiores bancos dos Estados Unidos ter registado...
European markets trade slightly higher DE30 attempts to break back above 14,249 pts Covestro and SAP released preliminary Q1 earnings European...
Mercado europeu tenta recuperar as quedas ocorridas durante a abertura DE30 tenta quebrar acima da marca dos 14.249 pontos Covestro...
