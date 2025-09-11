Ações da EDP Renováveis começam a sessão de hoje em alta!
Os mercados europeus começaram as negociações de forma mista, apesar disso, a nível nacional verificamos que as ...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus começaram as negociações de forma mista, apesar disso, a nível nacional verificamos que as ...
A oportunidade de hoje no par GBP/USD já está disponível.
A rápida evolução da inflação nos EUA, divulgada durante a sessão de ontem através do IPC, não...
O dólar da Nova Zelândia é a divisa (entre os majors) com melhor desempenho durante a sessão de hoje. O Banco da Reserva da...
Mercados europeus começaram as negociações pressionados JPMorgan, Goldman Sachs e Wells Fargo divulgam os seus resultados...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,29%, Nasdaq...
As ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) terminam as negociações em terreno positivo, sendo a empresa a registar melhor...
Após os dados referentes à inflação nos EUA, pode-se observar um fortalecimento do par EURUSD. Analisando par segundo a análise...
Mova surpresa em torno da evolução da inflação nos EUA Aumento nos preços da gasolina foi responsável...
