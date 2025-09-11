Ações de crescimento: Advanced Micro Devices (AMD)
AMD lidera o mercado de videojogos e entra no setor dos negócios Há vários anos que a AMD se estabeleceu como líder no setor...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
AMD lidera o mercado de videojogos e entra no setor dos negócios Há vários anos que a AMD se estabeleceu como líder no setor...
AMD lidera o mercado de videojogos e entra no setor dos negócios Há vários anos que a AMD se estabeleceu como líder no setor...
Taxa de inflação dos EUA ultrapassa as previsões FDA recomenda a suspensão temporária da distribuição...
Taxa de inflação dos EUA ultrapassa as previsões FDA recomenda a suspensão temporária da distribuição...
Os juros da dívida soberana a 10 anos começaram a cair, apesar dos dados em torno da inflação terem registado uma subida...
Os juros da dívida soberana a 10 anos começaram a cair, apesar dos dados em torno da inflação terem registado uma subida...
Petróleo: A Arábia Saudita pretende entregar o volume de petróleo bruto conforme esperado pelas refinarias APAC em maio Isso...
Petróleo: A Arábia Saudita pretende entregar o volume de petróleo bruto conforme esperado pelas refinarias APAC em maio Isso...
A taxa de inflação anual nos EUA subiu para 2,6 em março de 1,7% no mês anterior e acima das expectativas do mercado que apontavam...
A taxa de inflação anual nos EUA subiu para 2,6 em março de 1,7% no mês anterior e acima das expectativas do mercado que apontavam...
O dólar americano continua a ganhar terreno face às restantes moedas (fx majors) antes da divulgação dos importantes dados...
O dólar americano continua a ganhar terreno face às restantes moedas (fx majors) antes da divulgação dos importantes dados...
Os índices europeus e norte-americanos registaram períodos de elevada volatilidade durante a sessão de hoje, após uma...
Os índices europeus e norte-americanos registaram períodos de elevada volatilidade durante a sessão de hoje, após uma...
A oportunidade de negociação de hoje é no EUR/USD!
A oportunidade de negociação de hoje é no EUR/USD!
Índices europeus tentam prolongar os ganhos DAX testa o limite superior do padrão gráfico A Volkswagen chegou...
Índices europeus tentam prolongar os ganhos DAX testa o limite superior do padrão gráfico A Volkswagen chegou...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador